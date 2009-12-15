Після програшу в Кенії зникла збірна Еритреї з футболу

Збірна Еритреї з футболу зникла після програшу в чвертьфіналі Кубка Східної і Центральної Африки в Найробі, підтвердили кенійські футбольні функціонери.

Один з організаторів турніру Ніколас Мусоньє повідомив Бі-бі-сі, що команда не приїхала в еритрейську столицю Асмеру, як було заплановано, і її нинішнє місцезнаходження невідоме.

Повідомляється, що до Еритреї повернулися тільки тренер і військовий чиновник, що супроводжував команду в поїздці до Кенії.

За словами Ніколаса Мусоньє, це вже третій випадок, коли еритрейська команда не повертається на батьківщину після турніру.

"Еритрейська федерація зробила все можливе, щоб привезти команду на змагання - на жаль, у цих хлопців були інші плани", - сказав він.

"Звичайно ж, вони в Найробі - там стільки еритрейців", - додав Мусоньє.

Він повідомив, що встановить усі подробиці інциденту і передасть їх поліції.

За даними ООН, сотні громадян Еритреї втікають з країни кожного місяця.

Спостерігачі вважають, що провиною цьому репресивний уряд країни, вбогість і загальна військова повинність.

Проте власті Еритреї заперечують, що громадяни втікають з країни, і звинувачують ООН у перекручуванні фактів.