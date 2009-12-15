Після програшу в Кенії зникла збірна Еритреї з футболу
Збірна Еритреї з футболу зникла після програшу в чвертьфіналі Кубка Східної і Центральної Африки в Найробі, підтвердили кенійські футбольні функціонери.
Один з організаторів турніру Ніколас Мусоньє повідомив Бі-бі-сі, що команда не приїхала в еритрейську столицю Асмеру, як було заплановано, і її нинішнє місцезнаходження невідоме.
Повідомляється, що до Еритреї повернулися тільки тренер і військовий чиновник, що супроводжував команду в поїздці до Кенії.
За словами Ніколаса Мусоньє, це вже третій випадок, коли еритрейська команда не повертається на батьківщину після турніру.
"Еритрейська федерація зробила все можливе, щоб привезти команду на змагання - на жаль, у цих хлопців були інші плани", - сказав він.
"Звичайно ж, вони в Найробі - там стільки еритрейців", - додав Мусоньє.
Він повідомив, що встановить усі подробиці інциденту і передасть їх поліції.
За даними ООН, сотні громадян Еритреї втікають з країни кожного місяця.
Спостерігачі вважають, що провиною цьому репресивний уряд країни, вбогість і загальна військова повинність.
Проте власті Еритреї заперечують, що громадяни втікають з країни, і звинувачують ООН у перекручуванні фактів.