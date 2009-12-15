Кличко запланував бій з Валуєвим
08:49, 15 грудня 2009Спорт
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|Віталій Кличко
Кличко 12 грудня 2009 року захистив свій титул в поєдинку з американцем Кевіном Джонсоном. Українець здобув упевнену перемогу за очками.
Валуєв у своєму останньому бою поступився титулом чемпіона світу англійцеві Девіду Хею. Цей поєдинок відбувся в ніч з 7 на 8 листопада.
Влітку 2009 року ЗМІ повідомляли, що Кличко-старший домовився про бій з Валуєвим. Передбачалося, що цей поєдинок пройде восени 2009 року. Проте невдовзі Валуєв підписав контракт на бій з Хеем.
У листопаді 2009 року Віталій Кличко склав свій рейтинг боксерів-важкоатлетів. Валуєва в цьому рейтингу він поставив на третє місце - після свого брата Володимира Кличка і узбецького боксера Руслана Чагаєва.
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