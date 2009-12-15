Кличко запланував бій з Валуєвим

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC (Всесвітня боксерська рада) Віталій Кличко проведе наступний бій у квітні або травні 2010 року. Кличко планує зустрітися на рингу з колишнім чемпіоном світу за версією WBA Всесвітня боксерська асоціація) росіянином Миколою Валуєвим. Про це пише німецьке видання Bild.

Кличко 12 грудня 2009 року захистив свій титул в поєдинку з американцем Кевіном Джонсоном. Українець здобув упевнену перемогу за очками.

Валуєв у своєму останньому бою поступився титулом чемпіона світу англійцеві Девіду Хею. Цей поєдинок відбувся в ніч з 7 на 8 листопада.

Влітку 2009 року ЗМІ повідомляли, що Кличко-старший домовився про бій з Валуєвим. Передбачалося, що цей поєдинок пройде восени 2009 року. Проте невдовзі Валуєв підписав контракт на бій з Хеем.

У листопаді 2009 року Віталій Кличко склав свій рейтинг боксерів-важкоатлетів. Валуєва в цьому рейтингу він поставив на третє місце - після свого брата Володимира Кличка і узбецького боксера Руслана Чагаєва.

Лента.ру