Футбольні матчі української Прем’єр-ліги транслюватимуться в усьому світі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили президент об’єднання професіональних футбольних клубів України “Прем’єр-ліга” Віталій ДАНИЛОВ та генеральний директор компанії IMG (Україна, Росія СНД та Балтія) Олександр ВАЙНШТЕЙН.

Вони поінформували про укладення контракту між Прем’єр-лігою та компанією IMG про трансляцію матчів 11 українських клубів елітного футбольного дивізіону на міжнародному медіа-ринку. Контракт розрахований на 2,5 роки, включаючи сезон 2011-2012 років.

До “пулу” клубів, матчі за участю яких транслюватиме IMG, не входять п’ять українських команд, в тому числі “Динамо” (Київ), але в Прем’єр-лізі переконані, що, починаючи з наступного сезону, коли завершаться дії контрактів цих клубів з іншими телекомпаніями, всі 16 команд увійдуть до цього “пулу”.

Відповідно контракту, IMG отримала права на трансляцію українських футбольних матчів у всьому світі, винятком є території Росії та України, де Прем’єр-ліга самостійно транслюватиме матчі. Крім того, з сезону 2010/2011 рр. IMG також транслюватиме у світовому телепросторі огляди турів чемпіонату, виробництвом який займатиметься офіційний телетранслятор Прем’єр-ліги на території України телеканал “Футбол”.

Відповідно до досягнутих домовленостей, формула співробітництва між Прем’єр-лігою та IMG передбачає не лише гарантовану ліцензійну винагороду за можливість ексклюзивної реалізації медіа-прав чемпіонату України з футболу, але й додаткові бонусні виплати Прем’єр-лізі з боку IMG.

Директор з розвитку бізнесу IMG Media Ден МЕРХЕМ підкреслив, що для компанії велика честь розпочати співробітництво з Україною. Він нагадав, що клієнтами IMG є провідні футбольні ліги світу, в тому числі Англії, Росії, Нідерландів, Данії, Бельгії.

“Ми захоплені початком нашого співробітництва з українською елітною лігою”, - наголосив він.

Учасники прес-конференції висловили сподівання, що, крім фінансових здобутків, трансляція матчів українських футбольних клубів надасть можливість популяризувати український футбол у світі.