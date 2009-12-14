Платіні: УЄФА продовжуватиме контролювати Україну

УЄФА буде продовжувати контролювати підготовку України та Польщі до Євро-2012.

Про це на прес-конференції у Києві заявив президент Європейської футбольної спілки Мішель Платіні, повідомляє кореспондент "Чемпіону".

"Члени виконавчого комітету УЄФА вірять фактам. Ми будемо продовжувати контролювати, що відбувається у Польщі та в України. Не все йде гаразд. Є початкова, базова робота, яка зроблена. Будемо працювати на три роки, які залишаються. У нас є проблеми з готелями, зручностями", - сказав керівник УЄФА.

Як розповів Мішель Платіні, підтверджуючи право на проведення Євро-2012 в Україні "УЄФА хотіла, щоб футбол відкрився на схід".

"Ми попрацювали над календарем, як треба це виконувати. Ми цілком довіряємо Польщі та Україні. Хотів би подякувати обом урядам за їх зусилля. Я щасливий бачити перемогу України і Польщі. Криза та інші події в економіці мають застерегти Україну і Польщу щодо термінів підготовки до чемпіонату Європи", - наголосив європейський футбольний керманич.

"Протягом двох років ми надсилали численних експертів, щоб вони робили свої висновки щодо Польщі та України. Вони дуже допомагали організації всієї системи", - підсумував він.