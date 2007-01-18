Андрій Шевченко: я зціплю зуби і лишуся

Інтерв`ю та фото з Андрієм Шевченком займає цілу останню сторінку газети Таймс.

Величезний заголовок промовляє: я не шпигую на користь Абрамовича, каже Шевченко. Один із підзаголовків цитує Шевченка далі: "Я стисну зуби - я не з тих, що відступають".

Газета пише, що останніми днями до звинувачень на адресу Шевченка в тому, що він при ціні в 30 мільйонів фунтів є марною тратою грошей, додалися ще й інші. Його звинувачують, що він стукає власнику лондонського футбольного клубу Челсі росіянину Роману Абрамовичу про те, що відбувається в роздягалках.

Подейкують, що він бере участь у підкилимних іграх, що нібито дестабілізує команду. І це інтерв`ю Шевченка є його роздратованою реакцією на звинувачення. Він називає їх просто: брехня, брехня і ще раз брехня.

Шевченко, справді, має перебувати в не надто гарному настрої: він брав участь у 20 матчах, хоча жодного з них не зіграв повністю, але забив лише 3 голи, і до того ж отримавкілька травм.

Таймс пише, що нікого б не здивувало, якби Шева плюнув і повернувся до Італії. Проте сам нападник каже, що хоч йому і важко боротися із переконанням, що він в команді тільки завдяки патронату власника Челсі Абрамовича, він готовий лишитися в Лондоні, попри останні травми.

Газета цитує Шеву: "Мій контракт триває чотири роки. Я зараз тут і тут залишуся. Я і надалі працюватиму над тим, щоб влитися в команду. Мене звинувачують з усіх боків, проте я продовжу працювати. Я стисну зуби. Я не з тих, хто здається. Я тільки хочу, аби мене не втягували в навколофутбольні справи".

Український футболіст каже, що у них із Романом Абрамовичем чисто ділові стосунки. Він каже: "Він президент клубу, а я гравець. Усе суто професійно. Я бачу Абрамовича часом у роздягалці, часом на тренуванні. Ми можемо перекинутися парою слів, але це природно, бо ми обоє володіємо російською мовою. Може, мені варто припинити спілкуватися російською - може, це наштовхує людей на неправильні висновки".

Бі-бі-сі