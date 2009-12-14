Що Кличко сказав Джонсону під час бою

Віталій Кличко шкодує, що не зумів нокаутувати Кевіна Джонсона упродовж 12-ти раундів.

"З одного боку радий, що виграв бій. З іншого боку, трохи засмучений - що мені не вдалося перемогти Кевіна Джонсона нокаутом. З наближенням дати бою словесний натиск і поведінка американця почала виходити за рамки пристойності. Кращою відповіддю на всі випади Джонсона було залишити його без пам`яті на помості рингу. На жаль, перевести суперника в горизонтальне положення мені не вдалося", - розповів Віталій в інтерв`ю "Блику".

"Я ніколи не боксував проти опонента з таким незручним стилем. Дуже важко боксувати зі спортсменом, який виходить у ринг з одним завданням - просто вижити. Не перемогти, а просто залишитися в живих. Коли суперник не йде вперед, а постійно знаходиться в захисті, важко його нокаутувати".

"Плюс не забувайте і про те, що Джонсон не даремно входить у десятку найсильніших боксерів світу. Не дарма до бою зі мною він не знав гіркоти поразок на професійному ринзі. Можу сказати тільки одне: сподіваюся, бій сподобався глядачам і телеглядачам. Я вдячний всім, хто тримав за мене кулаки".

"Американець мені кілька разів прокричав: "Віталій, бачиш, в тебе кров, я виграю". Я справді отримав розсічення в четвертому раунді. Але всі слова Джонсона на мене не справляли абсолютно ніякого враження".

Упродовж поєдинку Джонсон почав показувати на своє підборіддя, а Кличко у відповідь показав рукою на дах арени.

"Джонсон постійно апелював до судді - мовляв, я завдаю якісь неправильні удари. Потім і мені почав щось показувати. Я у відповідь тільки махнув рукою верх і сказав: "Ти краще подивися на зорі", - порадив Віталій.

"Джонсон програв мені однозначно - всі 12 раундів. Поєдинок нагадував односторонній рух. До речі, шкода, що бій тривав лише 12 раундів. Думаю, в 13-му чи 14-м - я б напевно нокаутував суперника. Функціонально я був готовий. А про матч-реванш Джонсон хай забуде назавжди", - сказав Кличко.

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