Шева: тепер спокійно підемо у відпустку

Завершився 17-ий тур Чемпіонату України з футболу, команди йдуть на зимові канікули. Нападник київського «Динамо», яке зберегло за собою перший рядок турнірної таблиці, Андрій Шевченко вважає, що його клуб закінчив сезон на оптимістичній ноті. Інформаційний відділ «Динамо»наводить слова форварда після закінчення матчу з «Таврією» (3:2 на користь біло-синіх):

«Вийшла своєрідні «гойдалка». Повели в рахунку 2:0, а потім дозволили суперникові забити нам два м`ячі. Але потім знайшли в собі сили забити третій, це було дуже важливо для нас. Одним словом, закінчили сезон на хорошій ноті, тепер спокійно підемо у відпустку», говорить Шевченко.

На думку нападника, «матч, в цілому, видався хорошим. «Таврія» непогано грала, дуже добре переміщалася, контратакувала, тому гра і вийшла цікавою»