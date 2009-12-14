Екс-чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Олег Маскаєв вирішив залишити великий бокс. Про це пише "Коммерсантъ".

Причиною такого рішення стала нищівна поразка від маловідомого домініканського боксера Неди Агілери. "Якщо я виходжу на ринг і не можу показати те, що повинен показувати, якщо я програю кожного разу, це може означати, що Олегу час відпочивати", - відзначив Олег Маскаєв.

За словами одного з тренерів боксера Діка Вудса, Олег Маскаєв не виконав жодної вказівки, які давали йому наставники. В результаті боксер зміг протриматися на рингу всього 1 хвилину 54 секунди, хоча був націлений на перемогу і навіть на зустріч з діючим чемпіоном світу Віталієм Кличком.