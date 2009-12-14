Віталій Кличко знову кинув виклик Хею

Український боксер-важковаговик Віталій Кличко, який переміг Кевіна Джонсона, високо оцінив рівень свого суперника, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Рейтер.

Минулої суботи чемпіон світу за версією WBC відстояв свій титул, перемігши за очками американця, який до зустрічі з Кличком не зазнавав жодної поразки.

"Він дуже незвичайний боксер, - сказав українець після закінчення поєдинку. - Він дуже добре рухався, і мені було важко влучити в ціль. Я дещо розчарований, тому що волів би перемогти нокаутом, але в той же час радий, що виграв усі 12 раундів".

Крім того, Кличко-старший знову заявив про готовність зустрітися з британцем Девідом Хеєм, який недавно відібрав пояс WBA у росіянина Миколи Валуєва.

"Я готовий. І я буду радий битися з ним наступного року", - сказав українець.