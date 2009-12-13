Кличка вже лякають кубинцем (фото)

Відомий німецький промоутер Ахмет Енер обіцяє, що його підопічний Одланьєр Соліс, який представляє Кубу, стане наступним обов`язковим претендентом на титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, що належить українцеві Віталію Кличку.

- Сподіваюся, що Джонсон - останній ходячий мішок з піском, з яким бився Віталій, - цитує Енера BoxingScene. - Його наступним обов`язковим претендентом стане Соліс. І я обіцяю, що на рингу він намагатиметься не вижити, а перемогти Кличка. Ми постараємося організувати цей бій якнайскоріше. Одланьєр - єдиний боксер, що становить реальну загрозу для обох братів Кличків. Він нокаутував би й Джонсона, якби вони зустрілися в жовтні.

Зараз Соліс займає третій рядок рейтингу WBC, але повинен автоматично піднятися на другий після п`ятничної поразки Олега Маскаєва від домініканця Наджі Агілери. Спочатку рада запланувала поєдинок між росіянином і американцем Остіном за звання обов`язкового претендента на титул. Тепер Енер хоче, щоб Остін зустрівся з його підопічним.

Sportbox.ru