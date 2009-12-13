Динамо насилу здолало Таврію

17:53, 13 грудня 2009
Спорт
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Результати 17-го туру

Завершилися недільні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.

Таврія - Динамо 2 : 3 (Гігіадзе 41, Ідахор 65 - Мілевський 8, Шевченко 29, Кравець 83)

Металург Д - Карпати 1 : 0 (Чечер 28)

Кривбас - Металург З 1 : 3 (Бартулович 36 - Аржанов 9, 75, Модебадзе 86)

Нагадаємо результати вчорашніх зустрічей:

Арсенал - Чорноморець 2:0 (Мазілу 17, Воробей 38)

Зоря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)

Шахтар - Іллічівець 2:1 (Фомін 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)

Металіст - Дніпро 3:2 (Коельо 23, 34 пен., Рикун 41 - Селезньов 47, Калиниченко 58)

Ворскла - Закарпаття 2:0 (Цуррі 3, Безус 30)

Турнірна таблиця

1 Динамо 42        

2 Шахтар 40        

3 Металіст 35        

4 Дніпро 28        

5 Металург Д 27        

6 Таврія 26        

7 Карпати 24        

8 Оболонь 21        

9 Арсенал 20        

10 Ворскла 19        

11 Іллічівець 18        

12 Металург З 16        

13 Зоря 15        

14 Чорноморець 12        

15 Закарпаття 10        

16 Кривбас 7        

 

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