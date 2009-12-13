Джонсон прокоментував поразку від Кличка: я здатний на більше

Американець Кевін Джонсон, який поступився напередодні чемпіонові світу в суперважкій вазі українцеві Віталію Кличку, прокоментував свою поразку.

«Я в порядку. Почуваюся непогано. Впевнений, що Кличко у цей момент думає про своє здоров`я більше, ніж я, і через розсічення не дуже добре бачить. Я хотів показати сьогодні все, на що здатний, але не все вийшло. Я показав 90 відсотків своїх можливостей і здатний на більше. Мені ще належить попрацювати над собою, щоб незабаром знову вийти на титульний бій», - розповів Джонсон в інтерв`ю німецькому телеканалу RTL після закінчення поєдинку, в якому зазнав першої поразки в кар`єрі.

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