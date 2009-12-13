Кличко: шкода, що не вдалося нокаутувати Джонсона

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко прокоментував свою перемогу одностайним рішенням суддів над Кевіном Джонсоном.

«Виходячи на ринг, я завжди готовий до труднощів. Сьогодні був непростий бій, але я переміг і приніс Джонсону багато проблем. Шкода тільки, що не вдалося нокаутувати американця. Спасибі всім за підтримку», - сказав Кличко в бліц-інтерв`ю німецькому телеканалу RTL після закінчення поєдинку проти Джонсона, в якому вже утретє за минулий рік успішно захистив титул, завойований восени 2008 року.

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