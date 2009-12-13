Кличко захистив титул чемпіона світу (оновлено)

Бій за звання чемпіона світу за версією Світової боксерської ради (WBC) закінчився після 12 раундів перемогою Віталія Кличка над претендентом - американцем Кевіном Джонсоном. Рішення суддів було одностайним.

Від самого початку Кевін Джонсон віддав ініціативу, воліючи стояти ближче до канатів. Переміщення на рингу взагалі виявилися нехарактерними для цього бою. Навіть велика частина ударів і серій були виконанні з нерухомих ніг.

Але такий бій, мабуть, влаштовував обох: і важкого Джонсона, і вікового Кличка.

Претендент мало бив і легко зносив удари, що діставалися йому. Зовсім не намагався вислизати вздовж канатів. У відповідь на пропущений удар він часто опускав руки і, подавши голову вперед, кривив мармизи: дражнився. У другому-третьому раунді стало зрозуміло, що така його і тактика, і стратегія на бій. Джонсон був терплячий і уважний в захисті, спокійно “заплутував” Кличкові руки, чекав і провокував помилку заради одного вирішального удару. Коли в 4-му раунді у Віталія відкрилося розсічення, відчуття "перемоги в кишені" минуло.

Після шостого раунду Джонсон спробував активізуватися. Було видно, що Віталій втомився. Здавалося б, саме він б`є суперника, б`є безперервно, сам пропускає зовсім мало. Але обличчя в двох місцях було розбите саме в нього.

Ймовірно, в цій частині бою американець мав шанс перехопити ініціативу. Не зміг або не захотів, але переходу до атаки з його боку не відбулося, а Кличко почав бити жорсткіше, на 10-й раунд зумів пристосуватися до в`язкого захисту Джонсона. Останньому все частіше доводилося ховатися від ударів, притискаючи низько схилену голову... до ноги Віталія.

Зрозумівши, що йому не виграти, претендент занервував, розсердився. Гонги після 11-го і 12-го раунду, мало не переросли в сутичку. Обійшлося... Кличко відстояв свій титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.