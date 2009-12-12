Результати 16-го туру англійської Прем'єр-ліги

Тур нічиїх і несподіваних поразок

Закінчилися сьогоднішні матчі 16-го туру англійської Прем`єр-ліги Сток Сіті - Віган 2:2 (Тунджай 37, Шоукросс 74 - Бойс 15, Фігероа 72) Болтон - Манчестер Сіті 3:3 (Класніч 11, 53, Кахілл 44 - Тевес 27, 78, Річардс 45) Сандерленд - Портсмут 1:1 (Бент 23 - Кабул 90+3) Халл Сіті - Блекберн 0:0 Бірмінгем - Вест Хем 1:0 (Бойєр 52) Бернлі - Фулхем 1:1 (Елліотт 60 - Замора 50) Челсі - Евертон 3:3 (Дрогба 18, 59, Анелька 23 - Чех 12 автогол, Айєгбені 45, Саа 63) Тоттенхем - Вулверхемптон 0:1 (Дойл 3) МЮ - Астон Вілла 0:1 (Агбонлахор 21). Завтра тур завершиться зустріччю Ліверпуль (24) - Арсенал (28)

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