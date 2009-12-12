Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Чорноморець 2:0 (Мазілу 17, Воробей 38)

Зоря - Оболонь 2:0 (Лазарович 37, Шевчук 49)

Шахтар - Іллічівець 2:1 (Фомін 51, Кравченко 56 - Кирильчик 35)

Металіст - Дніпро 3:2 (Коельо 23, 34 пен., Рикун 41 - Селезньов 47, Калиниченко 58)

Ворскла - Закарпаття 2:0 (Цуррі 3, Безвус 30)

На перших рядках таблиці зараз стоїть Шахтар - 40 очок (після 17 ігор), Динамо 39 (15) і Металіст 35 (16). Далі - Дніпро 28 (16). Якщо Таврія, маючи 26 очок, завтра виграє у Динамо, то зможе Дніпро обігнати, якщо ні - її зможе обігнати переможець пари Металург Д - Карпати.

Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі:

Металург Д (24) - Карпати (24)

Кривбас (7) - Металург З (13)

Таврія (26) - Динамо (39)