Платіні розповів, що Україна могла пролетіти повз Євро-2012

Україна могла б бути позбавлена права на організацію Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якби уряд Юлії ТИМОШЕНКО не виділив додаткові кошти для підготовки до турніру.

Як повідомляє ТСН, про це заявив під час засідання Виконавчого комітету УЄФА президент Європейської футбольної асоціації Мішель ПЛАТІНІ.

"Якби українська влада не прийняла це рішення, то Україна могла б бути позбавлена права на організацію чемпіонату", - сказав президент УЄФА.

ТСН зазначає, що експерти УЄФА ретельно інспектували всі інфраструктурні об’єкти нашої країни щомісяця, а подекуди і частіше. Наша країна знайшла фінансові, організаційні та людські ресурси для втілення проекту Євро на 100%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Виконком УЄФА затвердив усі 4 українські міста-претенденти - Київ, Донецьк, Харків, Львів - господарями Євро-2012. При цьому фінал чемпіонату відбудеться у Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".

21 серпня 2009 року Верховна Рада України подолала вето Президента України на внесений урядом Закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" і деякі інші закони України”.

Законом встановлюється, що Національний банк України в 2009 році вносить до Держбюджету перевищення кошторисних доходів над своїми кошторисними витратами в поточному році на загальну суму не менше 9,8 млрд. грн.

Вказані надходження пропонується направити на забезпечення належного виконання заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4 вересня Президент повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України».

6 жовтня Верховна Рада прийняла постанову, першим пунктом якої Президенту запропоновано забезпечити виконання конституційної процедури набуття чинності закону «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України», невідкладно обнародувавши текст вказаного документа за підписом глави держави.

12 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що не підпише закон про внесення змін до держбюджету на 2009 рік і запропонував парламенту, відповідно до Конституції, повторно розглянути закон разом з поданими ним пропозиціями.

15 жовтня газета «Голос України» опублікувала закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і деякі інші закони України» за підписом голови ВР Володимира ЛИТВИНА, і таким чином закон набув чинності.

Крім того, 7 грудня віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК повідомив, що уряд планує до кінця 2009 року виділити додатково 395,4 млн. грн. на підготовку об’єктів до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.