До Києва приїде Платіні

14 грудня до Києва приїде офіційна делегація на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ для участі в урочистому запуску офіційного логотипу турніру УЄФА Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Урочистий запуск офіційного логотипу Євро-2012 відбудеться на Михайлівській площі. Цю подію будуть висвітлювати представники більш як 200 міжнародних мас-медіа.

Того ж дня у Києві, на Майдані Незалежності, о 19.00 відбудеться “святковий концерт з висвітлюванням логотипу Євро-2012”.

КМДА запрошує усіх жителів та гостей міста “відсвяткувати разом з нами подію, на яку чекала вся футбольна Європа”.

Свято футболу завершиться феєрверком о 22-00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, на засіданні Виконавчого комітету УЄФА було прийнято рішення про те, що 4 українських та 4 польських міста будуть приймати фінальну частину Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В Україні матчі відбудуться в Києві, Донецьку, Львові та Харкові, фінал чемпіонату також буде зіграно у столиці України.