Скільки заробило «Динамо» в Лізі чемпіонів

У груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2009/2010 київське Динамо за шість матчів заробило 3,6 млн. євро.

За участь у кожному з шести поєдинків команда одержує 0,4 млн. євро. За нічийний результат клуб додатково одержує ще 0,3 млн. євро. Нічиїх у Динамо було дві - в Мілані з Інтером і в Казані з Рубіном.

За перемогу в матчі Ліги чемпіонів команда заробляє 0,6 млн. євро. Кияни виграли лише одного разу - в першому турі у Рубіна.

Football.ua