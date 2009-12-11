Скільки заробило «Динамо» в Лізі чемпіонів
10:13, 11 грудня 2009Спорт
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Кияни виграли лише одного разу
У груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2009/2010 київське Динамо за шість матчів заробило 3,6 млн. євро.
За участь у кожному з шести поєдинків команда одержує 0,4 млн. євро. За нічийний результат клуб додатково одержує ще 0,3 млн. євро. Нічиїх у Динамо було дві - в Мілані з Інтером і в Казані з Рубіном.
За перемогу в матчі Ліги чемпіонів команда заробляє 0,6 млн. євро. Кияни виграли лише одного разу - в першому турі у Рубіна.
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