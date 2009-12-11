У «Динамо» заявляють, що юним воротарем не цікавляться

Прес-служба ФК «Динамо» спростувала інформацію про укладання попереднього контракту з воротарем запорізького «Металурга», 17-річним Максимом Ковалем.

"Широко поширена інформація про, нібито, зацікавленість «Динамо» в послугах воротаря запорізького «Металурга» Максима Коваля не відповідає дійсності. Футбольний клуб «Динамо» заявляє, що вищезазначений гравець «Металурга» на даний момент не входить в сферу інтересів селекціонерів клубу і питання про його перехід в «Динамо» не є актуальним", - повідомляється на офіційному сайті киян.