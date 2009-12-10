УЕФА засів вирішувати долю українських міст в Євро-2012

Виконком УЕФА почав засідання, на якому має остаточно визначитися, які українські міста прийматимуть Євро-2012.

Останнє в 2009 році засідання триватиме до п`ятниці, 11 грудня. У п`ятницю одразу після засідання, приблизно в 12.15 за місцевим часом, запланована прес-конференція.

13 травня 2009 року виконком УЄФА затвердив як міста, де пройдуть ігри фінальної частини чемпіонату польську четвірку: Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ, а також Київ. Донецьк, Львів і Харків не були затверджені, до 30 листопада вони мали показати, як виконують план підготовки.

Крім того, буде також оголошено, чи отримає Київ право на проведення фінального матчу Євро-2012.