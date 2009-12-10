Наступний бій Володимир Кличко проведе у березні
10:56, 10 грудня 2009Спорт
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Чемберс - перший у рейтингу WBО
20 березня 2010 року свій наступний бій проведе Володимир Кличко. Суперником чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF та WBO буде Еді Чемберс.
Спершу протистояння планувалося на грудень, але Володимир травмував руку і його довелося відкласти.
Американець на цю мить - перший у рейтингу WBО і 20 березня спробує здолати українського чемпіона. Бій відбудеться в одному з міст Німеччини. 27-річний Чемберс на професіональному ринзі провів 30 поєдинків і поступився лише раз – торік за очками росіянину Олександру Повєткіну.
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