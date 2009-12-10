Наступний бій Володимир Кличко проведе у березні

20 березня 2010 року свій наступний бій проведе Володимир Кличко. Суперником чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями IBF та WBO буде Еді Чемберс.

Спершу протистояння планувалося на грудень, але Володимир травмував руку і його довелося відкласти.

Американець на цю мить - перший у рейтингу WBО і 20 березня спробує здолати українського чемпіона. Бій відбудеться в одному з міст Німеччини. 27-річний Чемберс на професіональному ринзі провів 30 поєдинків і поступився лише раз – торік за очками росіянину Олександру Повєткіну.

ICTV