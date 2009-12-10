Шовковський: ми показали максимум своїх можливостей

Гравці київського "Динамо" показали максимум своїх можливосте за бажанням і віддачею на полі.

Про це після поразки від "Барселони" в останньому матчі Ліги Чемпіонів заявив голкіпер команди Олександр Шовковський.

"Мені трішки не пощастило. Я м`яч дістав, але, на жаль, змінити напрям польоту, так, щоб він від поперечини влетів не у ворота, а в поле - не зумів. Я засмучений, команда вся засмучена", - наводить слова воротаря "Чемпіон".

"Так, ми грали з однією з найкращих команд світу. Але по тому, як розвивалася гра, ми могли цілком довести матч до потрібного нам результату, щоб наступного року продовжити виступи у єврокубках", - впевнений футболіст.

"За віддачею і за бажанням ми показали максимум своїх можливостей. Якби у "Динамо" були чотири гравці, які б номінувалися на звання найкращих футболістів світу, то ми би грали з "Барселоною" на рівних і відсоток володіння м`ячем був би рівний. "Барселона" є "Барселона", "Динамо" є "Динамо", - додав спортсмен.

Шовковський відмовився відповідати на питання щодо слабких позицій у команді. "Я не селекціонер "Динамо", я футболіст".