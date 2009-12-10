Суркіс: «Динамо» грало з інопланетянами

Київське "Динамо" у матчі проти "Барселони" грало з командою з іншої планети.

Про це після вильоту з євро кубків заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс, повідомляє "Чемпіон".

"Я незадоволений тим, що ми посіли четверте місце. При тому, що ми "Рубін" обіграли за сумою двох зустрічей. Так склалося, ми грали з командою з іншої планети. Ця команда на голову вище класом - з нею грати київське "Динамо" не готове, треба визнати це чесно", - сказав власник київського клубу.

"М`яч влучив у стійку, від стійки у ворота. "Барселона" не забила би цей гол, забила би інший. Неможливо грати в футбол, коли команда 77% володіє м`ячем. Якщо ми посіли останнє місце - підсумок виступу у Лізі Чемпіонів незадовільний", - додав президент чемпіонів України.

"Якщо команда програє - це не трагедія, бо життя продовжується. Треба робити висновки, підсилюватися. Для того, щоб ми могли грати на рівних. Є головний тренер, селекційна група. Будуть пропозиції, будемо підсилюватися", - розповів Суркіс про можливі придбання клубу.