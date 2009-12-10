УЄФА вирішить, які українські міста прийматимуть Євро-2012

УЄФА береться до остаточного рішення: які українські міста приймуть Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2012).

Останнє в 2009 році засідання Виконавчого комітету УЕФА розпочнеться у четвер, 10 грудня, на о. Мадейра (Португалія) і продовжиться в п`ятницю, 11 грудня. У четвер збори пройдуть з 14.00 до 17.00 (час місцевий), а у п`ятницю - з 09.00 до 12.00.

У п`ятницю відразу після засідання, приблизно о 12.15 за місцевим часом, запланована прес-конференція.

13 травня 2009 року виконком УЄФА затвердив як міста, де пройдуть ігри фінальної частини чемпіонату польську четвірку: Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ, а також Київ. Донецьк, Львів і Харків не були затверджені, до 30 листопада вони мали показати, як виконують план підготовки.

Крім того, буде також оголошено, чи одержить Київ право на проведення фінального матчу Євро-2012.