Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів
Динамо - нічия, Рубін - програє
Закінчився перший тайм у матчах шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів
Група E
Ліверпуль - Фіорентина 1:0 (Бенаюн 43)
Ліон - Дебрецен 2:0 (Гоміс 25, Бастос 45)
Після п`яти турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0
Група F
Динамо - Барселона 1:1 (Мілевський 2 - Хаві 33)
Інтер - Рубін 1:0 (Ето`о 31)
Після п`яти турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5
Група G Севілья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)
Штутгарт - Уніря 3:0 (Маріка 5, Треш 8, Погребняк 11)
Після п`яти турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2
Група H Олімпіакос - Арсенал 0:0
Стандард - А3 Алкмаар 0:1 (Ленс 42)
Після п`яти турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3