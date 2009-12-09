Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

Динамо - нічия, Рубін - програє

Закінчився перший тайм у матчах шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів Група E Ліверпуль - Фіорентина 1:0 (Бенаюн 43) Ліон - Дебрецен 2:0 (Гоміс 25, Бастос 45) Після п`яти турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0 Група F Динамо - Барселона 1:1 (Мілевський 2 - Хаві 33) Інтер - Рубін 1:0 (Ето`о 31) Після п`яти турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5 Група G Севілья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.) Штутгарт - Уніря 3:0 (Маріка 5, Треш 8, Погребняк 11) Після п`яти турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2 Група H Олімпіакос - Арсенал 0:0 Стандард - А3 Алкмаар 0:1 (Ленс 42) Після п`яти турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3

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