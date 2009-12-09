Закінчився перший тайм у матчах Ліги чемпіонів

22:35, 09 грудня 2009
Спорт
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Динамо - нічия, Рубін - програє

Закінчився перший тайм у матчах шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів

Група E

Ліверпуль - Фіорентина 1:0 (Бенаюн 43)

Ліон - Дебрецен 2:0 (Гоміс 25, Бастос 45)

Після п`яти турів: Фіорентина 12 очок, Ліон 10, Ліверпуль 7, Дебрецен 0

Група F

Динамо - Барселона 1:1 (Мілевський 2 - Хаві 33)

Інтер - Рубін 1:0 (Ето`о 31)

Після п`яти турів: Барселона - 8 очок, Інтер 6, Рубін 6, Динамо 5

Група G

Севілья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)

Штутгарт - Уніря 3:0 (Маріка 5, Треш 8, Погребняк 11)

Після п`яти турів: Севілья - 10 очок, Уніря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2

Група H

Олімпіакос - Арсенал 0:0

Стандард - А3 Алкмаар 0:1 (Ленс 42)

Після п`яти турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3

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