«Динамо» купило запорізького воротаря-вундеркінда

Після гри із запорізьким «Металургом» керівництво «Динамо» підписало попередній контракт з 16 - літнім Максимом Ковалем. Максим обійшовся «біло – блакитним» у 500 тисяч доларів.

Cумма відступних виявилася мінімальною через те, що Коваль ще неповнолітній. Як повідомляють «Известия в Украине» з посиланням на прес-службу «Металургу», керівництво «Динамо» запропонувало за Максима 500 тисяч доларів плюс Станіслава Богуша як часткову компенсацію. Максим відіграє до кінця чемпіонату в «Металурзі», після чого — наступного літа, приєднається до киян.