Тимощук забив перший гол за «Баварію» (відео)

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів «Ювентус»–«Баварія», який закінчився впевненою перемогою мюнхенців 4:1, український півзахисник Анатолій Тимощук відкрив рахунок своїм голам за баварський клуб.

Тимощук вийшов на заміну на 78-ій хвилині і вдало підключився до атаки вже в доданий час. Роббен прострелив з флангу на лінію штрафного майданчика, Мюллер відкинув м`яч під удар і Анатолій вистрілив точно у «шістку» воріт Буффона, встановивши остаточний рахунок, повідомляє Газета по-киевски.