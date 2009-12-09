Український гросмейстер вийшов у фінал Кубка світу з шахів

Український гросмейстер Руслан ПОНОМАРЬОВ на тай-брейку переміг з рахунком 3:1 росіянина Володимира МАЛАХОВА і став другим фіналістом Кубка світу з шахів, що проходить в Ханти-Мансійську.

Як передає РІА «Новости»,Р.ПОНОМАРЬОВ після нічийного результату двох партій в класичні шахи (1:1) зазнав поразки в першій зустрічі у швидкі шахи, але потім здобув три перемоги поспіль. У фіналі він зустрінеться з представником Ізраїлю Борисом ГЕЛЬФАНДОМ, який з рахунком 2:0 переміг українця Сергія КАРЯКІНА.

Р.ПОНОМАРЬОВ (народився 11 жовтня 1983 року, м.Горлівка) у 1998 році став наймолодшим гросмейстером у світі, а в 2002 р. став чемпіоном світу за версією ФІДЕ.

Турнір у Ханти-Мансійську завершиться 14 грудня.