Сьомін забере Алієва в московський "Локомотив"

Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв наприкінці грудня може оформити відносини з московським "Локомотивом", повідомляє РІА “Новости” з посиланням на "Спорт-Експрес".

За інформацією видання, Алієв 28 грудня після відпустки прилетить до Москви для проходження медичного обстеження і підписання особистого контракту із столичним клубом.

Потенціал 24-річного гравця збірної України добре відомий наставникові залізничників Юрію Сьоміну за роботою в київському клубі.

Водночас зазначається, що Алієв в березні 2009 року продовжив контракт з "Динамо" до кінця 2011 року.