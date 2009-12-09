Сьомін забере Алієва в московський "Локомотив"
07:46, 09 грудня 2009Спорт
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Версія спортивної газети
|Олександр Алієв
За інформацією видання, Алієв 28 грудня після відпустки прилетить до Москви для проходження медичного обстеження і підписання особистого контракту із столичним клубом.
Потенціал 24-річного гравця збірної України добре відомий наставникові залізничників Юрію Сьоміну за роботою в київському клубі.
Водночас зазначається, що Алієв в березні 2009 року продовжив контракт з "Динамо" до кінця 2011 року.
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