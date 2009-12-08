Динамо - Барселона: на кого ставлять букмекери

Згідно з котируваннями авторитетної букмекерської контори William Hill, «Барселона» виграє у «Динамо» в матчі 6-го туру Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 9 грудня, пише Газета по-киевски.

Коефіцієнт на перемогу каталонців – 1,67. Тоді як шанси киян оцінюються дуже низько – 5,5. Нічия – 3,5. Приблизно так само оцінюються шанси на перемогу «Рубіна» у виїзному поєдинку проти «Інтера».

Найімовірніший рахунок – 0:1 або 0:2 на користь «Барселони» (коефіцієнти, відповідно – 6,0 і 6,5). А необхідний динамівцям результат – 2:0 – вважається чимось фантастичним, його коефіцієнт рівний 23,0.

Букмекери навіть не вірять, що «Динамо» вразить ворота каталонців. Ібрагімович, Мессі, Анрі, навіть Кркіч, Педро і Кейта мають більше шансів забити, ніж Шевченко і Мілевський.