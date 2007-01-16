Гравці ”Челсі” назвали Шевченка ”стукачем”

Футболісти "Челсі" вважають українця Андрія Шевченка винуватцем конфлікту між власником клубу Романом Абрамовичем і головним тренером Жозе Моурінью. Форварда підозрюють в тому, що він розповідає російському бізнесменові про все, що відбувається в команді, і називають "стукачем".

Як пише англійське видання The Mirror, останнім часом гравці "Челсі" прагнуть не обговорювати справи команди у присутності Шевченка, хоча на початку сезону партнери ставилися до українця доброзичливо. Багато хто з гравців лондонського клубу підкреслював професіоналізм нападаючого і його щире бажання приносити "Челсі" максимальну користь.

"Гравці відчувають, що він розповідає Абрамовичу про свої взаємини з Жозе (Моурінью, прим. Lenta.Ru), - цитує The Mirror слова неназваного джерела в клубі. - В цілому вони вважають його відмінним хлопцем, але тепер не можуть йому довіряти. Все це погано впливає на обстановку в команді".

Нагадаємо, що Шевченко підписав контракт з "Челсі" ще в травні 2006 року, проте в першій половині сезону-2006/07 не показав тієї результативності, якої від нього чекали. Вважається, що українця пов`язують дружні стосунки з Романом Абрамовичем. В той же час в останні декілька тижнів у російського власника клубу виникли складнощі з головним тренером Жозе Моурінью: за інформацією англійських ЗМІ вони не розмовляють один з одним.

Лента.ру