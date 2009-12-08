Презентація офіційного логотипу Євро-2012 пройде на площі перед МЗС

14 грудня в Києві буде презентовано офіційний логотип турніру УЄФА Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, презентація відбудеться на Михайлівській площі.

В урочистому заході візьмуть участь керівництво УЄФА, лідери країн-господарів чемпіонату - України та Польщі.

Крім того, того ж дня о 19.00 на Майдані Незалежності з нагоди презентації Офіційного логотипу Євро-2012 відбудеться великий святковий концерт за участю гурту «ВВ», Ірини БІЛИК, гурту «Друга ріка», Павла ТАБАКОВА, Lilu, дуету «Доміно», Наталки КАРПИ та ін.