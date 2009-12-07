Усі квитки на бій Кличко - Джонсон продані

Усі квитки на бій між чемпіоном світу за версією WBC Віталієм КЛИЧКОМ та американцем Кевіном ДЖОНСОНОМ вже продані.

Як передають «Подробиці», поєдинок відбудеться у суботу, 12 грудня, в Берні (Швейцарія). Напередодні туди прибули обидва суперники.

Сьогодні вони зустрілися з журналістами і розповіли про свої плани на бій. Обидва в унісон стверджували, що зі Швейцарії поїдуть тільки з перемогою.

Зокрема, К.ДЖОНСОН пообіцяв відправити свого суперника в нокаут в 9-му раунді. А на прогнози букмекерів, які називають фаворитом саме В.КЛИЧКА, К.ДЖОНСОН порадив не звертати уваги.

У свою чергу В.КЛИЧКО зазначив, що у нього пояс чемпіона, яким свого часу володіли багато великих боксерів. «Зараз він - мій, тому що я його заслужив. І не збираюся дарувати його ДЖОНСОНУ», - сказав чемпіон світу.