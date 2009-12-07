Ющенко запевнив Платіні, що все контролює особисто

Президент Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що процес підготовки в Україні до Євро-2012 знаходиться під його особистим контролем.

Про це він заявив під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішелем ПЛАТІНІ, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

Під час розмови В.ЮЩЕНКО подякував М.ПЛАТІНІ за тверду й непохитну позицію та підтримку щодо проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, зазначивши, що рішення, прийняте за результатами засідання Виконавчого комітету УЄФА 12-13 травня 2009 року, активізувало український уряд та органи самоврядування міст Києва, Донецька, Львова та Харкова щодо ще більш ефективної роботи з підготовки інфраструктури.

Президент України висловив сподівання, що вжиті Україною заходи переконали експертів УЄФА, які здійснювали інспекційні візити до України у жовтні-листопаді, в тому, що Донецьк, Львів та Харків здатні прийняти матчі чемпіонату на належному рівні, а Київ зможе забезпечити проведення фіналу Євро-2012.

Під час розмови В.ЮЩЕНКО підкреслив, що процес підготовки до чемпіонату знаходиться під його особистим контролем, і Україна гарантує належне виконання вимог УЄФА. «Євро-2012 для України – один із національних пріоритетів», - наголосив Президент.

Також під час бесіди було досягнуто домовленості щодо спільної участі у презентації візуального символу УЄФА Євро-2012, що відбудеться 14 грудня на Михайлівській площі у Києві.