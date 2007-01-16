”Реал” хоче спекатися Роналдо

Президент мадридського "Реала" Рамон Кальдерон оголосив про те, що клуб підшукує нове місце роботи бразильському нападаючому Роналдо. Від послуг форварда було вирішено відмовитися на прохання головного тренера команди Фабіо Капелло, повідомляє Reuters. Наставник незадоволений фізичною формою гравця, а також його ставленням до тренувань.

Нагадаємо, що в кінці минулого тижня про свій вихід з "Реала" оголосив Девід Бекхем, який повинен провести в мадридському клубі ще півроку, але вже підписав контракт з "Лос-Анджелес Гелаксі" (США). Крім того, команду, швидше за все, залишить італієць Антоніо Кассано, який вступив у конфлікт з Капелло.

"Випадок з Роналдо відрізняється від ситуації з Девідом Бекхемом, оскільки його контракт діятиме ще рік після закінчення цього сезону, - розповів Кальдерон в інтерв’ю мадридській радіостанції Onda Madrid. - Однак грати він не буде, тому що тренер ясно дав зрозуміти, що не розраховує на нього. І для клубу, і для Роналдо буде краще, якщо він піде".

Кальдерон розповів також, що спортивний директор "Реала" Предраг Міятович веде переговори щодо бразильского форварда з кількома клубами. Крім того, агенти Роналдо також мають кілька пропозицій: футболіст може продовжити кар’єру в Італії, Саудівській Аравії чи США.

Лента.ру