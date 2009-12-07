Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступний тур 12-13 грудня

Закінчився 16-тур чемпіонату України з футболу Дніпро - Металург Д 2:0 (Феррейра 16 пен., Самодін 90) Закарпаття - Іллічівець 0:1 (Пуканич 89) Кривбас - Шахтар 0:2 (Фернандіньо 31 пен., Гладкий 90+2) Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88) Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61) Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83) Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62) Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5) Наступні матчі відбудуться 12 грудня: Арсенал (17) - Чорноморець (12) Зоря (12) - Оболонь (21) Шахтар (34) - Іллічівець (18) Металіст (32) - Дніпро (28) Ворскла (16) - Закарпаття (10) ... і 13 грудня Металург Д (24) - Карпати (24) Кривбас (7) - Металург З (13) Таврія (26) - Динамо (39)

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