Шахтар виходить на друге місце в Чемпіонаті України

Закінчилися ще два матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Закарпаття - Іллічівець 0:1 (Пуканич 89)

Кривбас - Шахтар 0:2 (Фернандіньо 31 пен., Гладкий 90+2)

Щойно розпочався принциповий матч суперників, які близько йдуть в Чемпіонаті: Дніпра (25 очок) і Металурга Д (24). Успіх дозволить переможцеві вийти на 4-е місце, де поки що з 26-ма очками стоїть Таврія.

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88)

Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)

Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83)

Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62)

Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5)

Поразка Металіста забрала в нього другий рядок, який посів Шахтар (32 і 34 очки відповідно). А попереду Динамо з 39 балами.