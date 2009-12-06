Триває 16-й тур Чемпіонату України з футболу

10:44, 06 грудня 2009
Спорт
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Сьогодні очно зійдуться Дніпро і Металург Д

Зіграно п`ять матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88)

Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)

Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83)

Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62)

Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5)

Сьогодні тур закінчиться матчами:

Закарпаття (10) - Іллічівець (15)

Кривбас (7) - Шахтар (31)

Дніпро (25) - Металург Д (24)

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