Триває 16-й тур Чемпіонату України з футболу
10:44, 06 грудня 2009Спорт
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Сьогодні очно зійдуться Дніпро і Металург Д
Зіграно п`ять матчів 16-го туру Чемпіонату України з футболу
Чорноморець - Динамо 0:1 (Юссуф 88)
Арсенал - Зоря 1:1 (Воробей 33 - Лазарович 61)
Карпати - Ворскла 1:0 (Федецький 83)
Металіст - Оболонь 0:1 (Варанков 62)
Металург З - Таврія 0:1 (Монахов 5)
Сьогодні тур закінчиться матчами:
Закарпаття (10) - Іллічівець (15)
Кривбас (7) - Шахтар (31)
Дніпро (25) - Металург Д (24)
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