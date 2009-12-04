ФІФА стягне штраф за поведінку болільників на матчі Україна-Англія

Дисциплінарний комітет ФІФА постановив стягнути з Федерації футболу України штраф у сумі 53 тис. швейцарських франків за неналежну поведінку вболівальників під час матчу кваліфікації Чемпіонату світу-2010 між збірними України та Англії у Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, розглянувши рапорт арбітра і делегата матчу, а також додаткові відеоматеріали, члени Дисциплінарного комітету ФІФА постановили стягнути з української національної асоціації штраф у розмірі 50 тис. швейцарських франків, а також відшкодувати витрати на проведення відповідного слухання у розмірі 3 тис. франків.

При цьому члени комітету визнали, що Федерація футболу України зробила усе залежне, щоб не допустити подібних інцидентів.

У ФФУ нагадали, що в першому таймі поєдинку на «Дніпро-Арені» з трибун у карний майданчик гостей кілька разів летіли димові шашки, внаслідок чого арбітру двічі довелося призупиняти гру.

У ФФУ також повідомили, що оскільки органами внутрішніх справ Дніпропетровська одразу після матчу було встановлено і затримано чотирьох зловмисників, безпосередньо винних у правопорушенні, ФФУ прийняла рішення про подання регресного позову до цих осіб з метою відшкодування коштів, виплачених як штраф на користь ФІФА.

У повідомленні йдеться, що, розуміючи фактичну відсутність провини самої ФФУ, члени Дисциплінарного комітету все ж прийняли рішення про штраф, оскільки за будь-яких обставин саме національна асоціація несе відповідальність за дії своїх фанатів.

«Приймаюча асоціація несе відповідальність за неналежну поведінку вболівальників, незалежно від своєї власної провини. Мета, що її переслідують відповідні положення Дисциплінарних правил, полягає не в тому, щоб покарати національну асоціацію як таку, а в тому, щоб забезпечити взяття асоціацією на себе провини за порушення з боку вболівальників. Тобто, це положення носить превентивний та стримуючий характер», − йдеться у вердикті ФІФА.

У ньому також зазначено, що якщо подібні порушення відбуватимуться і надалі, то Дисциплінарний комітет ФІФА може застосувати більш суворі санкції, які можуть призвести до того, що майбутній матч національної збірної України буде проведений на нейтральному полі або з національної команди України будуть зняті три очки в ході відбірних матчів чемпіонату світу 2014 року в Бразилії.

У Дисциплінарному комітеті наголосили, що усі запалювальні засоби несуть суттєву загрозу для фізичного здоров’я людей і можуть спричинити серйозні травми, незалежно від того, будуть вони зрештою кинуті чи ні. Крім того, на суворість вердикту ФІФА вплинув той факт, що це був вже п’ятий подібний випадок у рамках кваліфікації ЧС-2010.