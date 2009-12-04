Результати жеребкування ЧС-2010

Греція - в групі B

Закінчилося жеребкування Чемпіонату світу 2010 Група A. ПАР, Мексика, Уругвай, Франція Група B. Аргентина, Південна Корея, Нігерія, Греція Група C. Англія, США, Алжир, Словенія Група D. Німеччина, Австралія, Гана, Сербія Група E. Нідерланди, Японія, Камерун, Данія Група F. Італія, Нова Зеландія, Парагвай, Словаччина Група G. Бразилія, Північна Корея, Кот д’Івуар, Португалія Група H. Іспанія, Гондурас, Чилі, Швейцарія

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