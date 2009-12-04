Наближається жеребкування ЧС-2010 (склад кошиків)
18:42, 04 грудня 2009Спорт
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Переважає географічний принцип
Сьогодні відбудеться жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу 2010.
Церемонія відбудеться в Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) і розпочнеться о 19.00.
1-й кошик: ПАР (на правах господарів), Аргентина, Бразилія, Англія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія;
2-й кошик: Австралія, Японія, Північна Корея, Південна Корея, Гондурас, Мексика, США, Нова Зеландія;
3-й кошик: Алжир, Камерун, Гана, Кот д”Івуар, Нігерія, Чилі, Парагвай, Уругвай;
4-й кошик: Данія, Франція, Греція, Португалія, Сербія, Словаччина, Словенія, Швейцарія.
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