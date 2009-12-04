Наближається жеребкування ЧС-2010 (склад кошиків)

Переважає географічний принцип

Сьогодні відбудеться жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу 2010. Церемонія відбудеться в Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) і розпочнеться о 19.00. 1-й кошик: ПАР (на правах господарів), Аргентина, Бразилія, Англія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія; 2-й кошик: Австралія, Японія, Північна Корея, Південна Корея, Гондурас, Мексика, США, Нова Зеландія; 3-й кошик: Алжир, Камерун, Гана, Кот д”Івуар, Нігерія, Чилі, Парагвай, Уругвай; 4-й кошик: Данія, Франція, Греція, Португалія, Сербія, Словаччина, Словенія, Швейцарія.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter