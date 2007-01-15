Ко Адріансе пообіцяв виграти у всіх, крім Динамо і Шахтаря

Новий головний тренер футбольного клубу "Металург" (Донецьк) голландець Ко АДРІАНСЕ обіцяє до кінця сезону вивести команду з 8-го на 3-4 місце, тобто в зону єврокубків.

Про це він заявив на своїй першій прес-конференції як головний тренер, повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Металург".

За словами К.АДРІАНСЕ, він "любить атакуючий футбол, а не футбол від оборони".

На запитання журналістів, чому він не ставить завдання боротися за призові місця з "Динамо" і "Шахтарем", К.АДРІАНСЕ відповів: "Ми хочемо боротися з ними, але розрив в очках великий" (зараз "Металург" займає 8-е місце в Чемпіонаті України з футболу – УНІАН).

Новий тренер "Металурга" дуже високо оцінив тренувальну базу клубу і рівень підготовки футболістів.

Він також повідомив, що його помічником по роботі з командою стане Ян-Олде РІКЕРИНК, який працював з "Аяксом" у Голландії, "Аахеном" у Бельгії і "Порту" в Португалії. Ще одним своїм помічником К.АДРІАНСЕ назвав Кріса КРОНХОРСТА, який спеціалізується як індивідуальний тренер за методом “Віллкерер" - на поліпшенні індивідуальних якостей футболістів.

К.АДРІАНСЕ також зауважив, що "ми збираємося вивчити якнайшвидше українську або російську мову". "Я і мої помічники володіємо англійською, португальською, німецькою і, звичайно, голландською. Я знаю багато слів по-російськи, але сподіваюся, що в найближчому майбутньому зможу ще краще говорити російською", - сказав тренер "Металурга".

К.АДРІАНСЕ відмовився відповісти, на який термін укладений його контракт із "Металургом".