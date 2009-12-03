Шахтар і Брюгге розійшлися миром

21:50, 03 грудня 2009
Спорт
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Результати матчів Ліги Європы (групи J-L)

Закінчилися шість із сьогоднішніх матчів п`ятого туру групового раунду Ліги Європи:

Група J

Тулуза - Партизан 1:0

Шахтар - Брюгге 0:0

Після п`ятьох турів: Шахтар - 13 очок, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0

Наступні матчі 16 грудня: Партизан - Шахтар, Брюгге - Тулуза

Група K

ПСВ Ейндховен - Спарта (Прага) 1:0

Копенгаген - Клуж 2:0

Після п`ятьох турів: ПСВ - 11 очок, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3

Наступні матчі 16 грудня: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ

Група L

Аустрія (Відень) - Атлетік (Більбао) 0:3

Вердер - Насьонал 4:1

Після п`ятьох турів: Вердер - 13 очок, Атлетік 10, Аустрія 2, Насьональ 2

Наступні матчі 16 грудня: Атлетік - Вердер, Насьонал - Аустрія

За 20 хвилин починаються матчі:

Группа D. Вентспілс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)

Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхем (5) - ЦСКА (Софія) (1)

Группа F. Галатасарай (10) - Панатінаїкос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)

 

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