Шахтар і Брюгге розійшлися миром
Результати матчів Ліги Європы (групи J-L)
Закінчилися шість із сьогоднішніх матчів п`ятого туру групового раунду Ліги Європи:
Група J
Тулуза - Партизан 1:0
Шахтар - Брюгге 0:0
Після п`ятьох турів: Шахтар - 13 очок, Брюгге 8, Тулуза 7, Партизан 0
Наступні матчі 16 грудня: Партизан - Шахтар, Брюгге - Тулуза
Група K
ПСВ Ейндховен - Спарта (Прага) 1:0
Копенгаген - Клуж 2:0
Після п`ятьох турів: ПСВ - 11 очок, Спарта 7, Копенгаген 7, Клуж 3
Наступні матчі 16 грудня: Спарта - Копенгаген, Клуж - ПСВ
Група L
Аустрія (Відень) - Атлетік (Більбао) 0:3
Вердер - Насьонал 4:1
Після п`ятьох турів: Вердер - 13 очок, Атлетік 10, Аустрія 2, Насьональ 2
Наступні матчі 16 грудня: Атлетік - Вердер, Насьонал - Аустрія
За 20 хвилин починаються матчі:
Группа D. Вентспілс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)
Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхем (5) - ЦСКА (Софія) (1)
Группа F. Галатасарай (10) - Панатінаїкос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)