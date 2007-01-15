Моурінью вибив гроші з Абрамовича

Керівництво лондонського "Челсі" пообіцяло головному тренерові команди Жозе Моурінью, що він одержить кошти на покупку потрібних гравців під час зимового трансферного вікна. Португальський наставник вважає, що посилення вимагає захисна лінія, оскільки останнім часом "Челсі" втратив кількох гравців оборони через травми.

Як повідомляє видання The Sun, Моурінью отримав гарантії від виконавчого директора клубу Пітера Кеньйона, який в кінці минулого тижня повернувся з робочого відрядження по Китаю. Кілька днів тому в англійських ЗМІ з`явилася інформація про те, що російський власник "Челсі" Роман Абрамович вирішив не виділяти коштів на посилення складу цієї зими, але тепер протиріччя, схоже, усунено.

Головною трансферною ціллю Моурінью є крайній захисник "Манчестер Сіті" Міка Річардс, за якого, за деякими даними, просять 20 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 39 мільйонів доларів). Проте в першу чергу підсилення вимагає центр оборони "Челсі", у зв`язку з чим лондонці цікавляться гравцем "Болтона" Талем Бен-Хаїмом. Його орієнтовна вартість - три мільйони фунтів (майже шість мільйонів доларів).

Відзначимо, що в останньому матчі чемпіонату Англії проти "Уїгана", який "Челсі" виграв з рахунком 4:0, на позиції одного з центральних захисників грав опорний хавбек Майкл Есс’єн. Зимове трансферне вікно в Європі закривається в кінці дня 31 січня.

Лента.ру