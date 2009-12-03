Шева на своєму Porsche потрапив у ДТП (фоторепортаж)

Відомий футболіст київського «Динамо» Андрій Шевченко відзначився невеликою аварією на своєму новенькому Porsche Panamera Turbo, повідомляє Друга Смуга. До речі, вартість цієї обновки складає близько 200 000 доларів. За попередніми даними, автомобіль футболіста зіткнувся з Mercedes на вулиці Мельникова, недалеко від телецентру. Сам футболіст не постраждав. Хто винен в даному інциденті розбирається слідство.

Фото - Магнолії ТВ