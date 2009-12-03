ФІФА покарала Україну за фаєри

ФІФА покарала Україну за безлади, які влаштували українські фанати на матчі проти Англії в рамках відбіркового циклу чемпіонату світу 2010 року, який відбувся 10 жовтня на «Дніпро-Арені».

Про це заявив перший віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко, повідомляє ІА «Новый Мост».

За словами Стороженка, українська Федерація оштрафована на ?50 тис. Стороженко додав, що «наступного разу санкції будуть суворішими». «Ці санкції відомі», – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, під час матчу Україна – Англія уболівальники закидали поле фаєрами.

Раніше передбачалося, що ФІФА може дискваліфікувати стадіон «Дніпро-Арена» або зобов`язати збірну України провести матч за порожніх трибун.