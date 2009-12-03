Результати матчів Ліги Європи
Ввечері - матч Шахтаря, важливий для Брюгге
Закінчились матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи в шістьох групах:
Група A
Тимішоара - Аякс 1:2
Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1
Після п`ятьох турів: Аякс - 11 очок, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимішоара 2
17 грудня грають: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимішоара
Група B
Валенсія - Лілль 3:1
Славія (Прага) - Дженоа 0:0
Після п`ятьох турів: Валенсія - 9 очок, Лілль 7, Дженоа 7, Славія 3
17 грудня грають: Лілль - Славія, Дженоа - Валенсія
Група C
Гамбург - Рапід (Відень) 2:0
Селтік - Хапоель (Тель-Авів) 2:0
Після п`ятьох турів: Гамбург - 10 очков, Хапоель 9, Селтік 5, Рапід 4
17 грудня грають: Рапід - Селтік, Хапоель - Гамбург
Група G
Левськи - Вільярреал 0:2
Ред Булл (Зальцбург) - Лаціо 2:1
Після п`ятьох турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0
17 грудня грають: Вільярреал - Ред Булл, Лаціо - Левськи
Група H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
Після п`ятьох турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
17 грудня грають: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте
Група I
АЕК (Афіни) - Евертон 0:1
БАТЕ - Бенфіка 1:2
Після п`ятьох турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4
17 грудня грають: Евертон - БАТЕ, Бенфіка - АЕК
Сьогодні ввечері відбудуться матчі (набрані очки):
Группа D. Вентспілс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)
Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхем (5) - ЦСКА (Софія) (1)
Группа F. Галатасарай (10) - Панатінаїкос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)
Группа J. Тулуза (4) - Партизан (0), Шахтар (12) - Брюгге (7)
Группа K. ПСВ Ейндховен (8) - Спарта (7), Копенгаген (4) - Клуж (3)
Группа L. Аустрія (2) - Атлетік (7), Вердер (10) - Насьонал (2)
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До 1/16 фіналу Ліги Європи потраплять по дві кращі команди з усіх 12 груп, а також вісім клубів, які фінішують третіми в своїх групах Ліги чемпіонів.