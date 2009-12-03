Результати матчів Ліги Європи

Закінчились матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи в шістьох групах:

Група A

Тимішоара - Аякс 1:2

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1

Після п`ятьох турів: Аякс - 11 очок, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимішоара 2

17 грудня грають: Аякс - Андерлехт, Динамо - Тимішоара

Група B

Валенсія - Лілль 3:1

Славія (Прага) - Дженоа 0:0

Після п`ятьох турів: Валенсія - 9 очок, Лілль 7, Дженоа 7, Славія 3

17 грудня грають: Лілль - Славія, Дженоа - Валенсія

Група C

Гамбург - Рапід (Відень) 2:0

Селтік - Хапоель (Тель-Авів) 2:0

Після п`ятьох турів: Гамбург - 10 очков, Хапоель 9, Селтік 5, Рапід 4

17 грудня грають: Рапід - Селтік, Хапоель - Гамбург

Група G

Левськи - Вільярреал 0:2

Ред Булл (Зальцбург) - Лаціо 2:1

Після п`ятьох турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0

17 грудня грають: Вільярреал - Ред Булл, Лаціо - Левськи

Група H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

Після п`ятьох турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

17 грудня грають: Фенербахче - Шериф, Стяуа - Твенте

Група I

АЕК (Афіни) - Евертон 0:1

БАТЕ - Бенфіка 1:2

Після п`ятьох турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4

17 грудня грають: Евертон - БАТЕ, Бенфіка - АЕК

Сьогодні ввечері відбудуться матчі (набрані очки):

Группа D. Вентспілс (3) - Герта (4), Спортинг (10) - Херенвен (4)

Группа E. Рома (7) - Базель (9), Фулхем (5) - ЦСКА (Софія) (1)

Группа F. Галатасарай (10) - Панатінаїкос (9), Динамо (Бухарест) (3) - Штурм (1)

Группа J. Тулуза (4) - Партизан (0), Шахтар (12) - Брюгге (7)

Группа K. ПСВ Ейндховен (8) - Спарта (7), Копенгаген (4) - Клуж (3)

Группа L. Аустрія (2) - Атлетік (7), Вердер (10) - Насьонал (2)

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До 1/16 фіналу Ліги Європи потраплять по дві кращі команди з усіх 12 груп, а також вісім клубів, які фінішують третіми в своїх групах Ліги чемпіонів.