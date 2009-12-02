Результати матчів Ліги Європи (групи G-I)
22:33, 02 грудня 2009Спорт
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Розпочався п`ятий тур
Закінчилися перші матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи:
Група G
Левськи - Вільярреал 0:2
Ред Булл (Зальцбург) - Лаціо 2:1
Після п`ятьох турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0
Група H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
Після п`ятьох турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
Група IАЕК (Афіни) - Евертон 0:1
БАТЕ - Бенфіка 1:2
Після п`ятьох турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4
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