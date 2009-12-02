Результати матчів Ліги Європи (групи G-I)

22:33, 02 грудня 2009
Спорт
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Розпочався п`ятий тур

Закінчилися перші матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи:

Група G

Левськи - Вільярреал 0:2

Ред Булл (Зальцбург) - Лаціо 2:1

Після п`ятьох турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0

Група H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

Після п`ятьох турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

Група I

АЕК (Афіни) - Евертон 0:1

БАТЕ -  Бенфіка 1:2

Після п`ятьох турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4

 

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