Результати матчів Ліги Європи (групи G-I)

Розпочався п`ятий тур

Закінчилися перші матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи: Група G Левськи - Вільярреал 0:2 Ред Булл (Зальцбург) - Лаціо 2:1 Після п`ятьох турів: Ред Булл - 15 очок, Вільярреал 9, Лаціо 6, Левськи 0 Група H Твенте - Фенербахче 0:1 Шериф - Стяуа 1:1 Після п`ятьох турів: Фенербахче - 12 очок, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3 Група I АЕК (Афіни) - Евертон 0:1 БАТЕ - Бенфіка 1:2 Після п`ятьох турів: Бенфіка - 12 очок, Евертон 9, АЕК і БАТЕ - по 4

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter