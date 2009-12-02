Шахтар - Брюгге: на кого ставлять букмекери

У четвер поновлюється Ліга Європи. Нагадаємо, що після чотирьох перемог поспіль донецький "Шахтар" вже гарантував собі вихід у плей-офф, і тепер змагається за клубний коефіцієнт і призові, збільшуючи також рейтинг України в таблиці УЄФА. Наступний суперник "гірників" - бельгійський "Брюгге". У букмекерів немає сумнівів: переможуть українці, пише Газета.ua.

Так, William Hill приймає ставки таким чином: перемога "Шахтаря" - 1,36 до 1, нічия – 4 до 1, перемога "Брюгге" - 7 до 1. Найімовірніший рахунок – 1:0 або 2:0 (6 до 1). Ставки на рахунок 3:0 приймаються як 8 до 1.

У Bwin.com такі розклади: перемога "Шахтаря" - 1,4 до 1, нічия – 4 до 1, перемога "Брюгге" - 7,25 до 1. Найімовірніший рахунок – 2:0 (6 до 1).

“ Брюгге” як і раніше має шанси відібрати у “гірників” лідерство в групі J, якщо переконає скептиків і створить сенсацію в Україні.

“ Брюгге” потрапить до складу учасників плей-офф за умови, що в матчі з “Шахтарем” доб`ється кращого результату, ніж “Тулуза” — в домашньому поєдинку з “Партизаном”.

З 14 голами в активі “Шахтар” є найрезультативнішою командою Ліги Європи.

Матч "Шахтар" - "Брюгге" телеглядачі зможуть побачити в прямому ефірі. Таку можливість любителям футболу нададуть відразу три телеканали: "Перший національний", "Спорт 1" і "НТВ+ Наш Футбол". Початок прямої трансляції з "Донбас Арени" - у четвер, 3 грудня, о 19:50.